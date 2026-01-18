Bharti Infratel Aktie
Erste Schätzungen: Bharti Infratel legt Quartalsergebnis vor
Bharti Infratel wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,56 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,18 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 82,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 75,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 27,15 INR, gegenüber 37,31 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 329,83 Milliarden INR im Vergleich zu 301,23 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
