Bharti Infratel Aktie

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WKN DE: A1KA7R / ISIN: INE121J01017

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bharti Infratel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bharti Infratel wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,01 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,97 INR erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 81,88 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 85,98 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 28,09 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 27,09 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,89 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 324,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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