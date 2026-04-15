Bharti Infratel Aktie
WKN DE: A1KA7R / ISIN: INE121J01017
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bharti Infratel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bharti Infratel wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,71 INR. Dies würde einer Verringerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bharti Infratel 6,75 INR je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Bharti Infratel nach den Prognosen von 12 Analysten 82,81 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,27 Milliarden INR umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,29 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 37,31 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 327,09 Milliarden INR, gegenüber 301,23 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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