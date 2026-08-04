BICO Group AB Registered b Aktie

BICO Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385

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04.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BICO Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BICO Group Registered B gibt voraussichtlich am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,700 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,610 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 324,2 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei BICO Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 369,5 Millionen SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -2,700 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -15,430 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,57 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,50 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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