Erste Schätzungen: Bien Sparebank ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bien Sparebank ASA Registered stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,10 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,92 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bien Sparebank ASA Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 38,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 85,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 10,70 NOK im Vergleich zu 10,82 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 162,3 Millionen NOK, gegenüber 375,9 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at