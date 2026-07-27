Bien Sparebank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D3XV / ISIN: NO0012706763
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bien Sparebank ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bien Sparebank ASA Registered gibt voraussichtlich am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,60 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bien Sparebank ASA Registered 0,000 NOK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bien Sparebank ASA Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 58,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 42,0 Millionen NOK im Vergleich zu 101,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 11,40 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,82 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 172,0 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 375,9 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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