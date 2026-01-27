Bien Sparebank ASA Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Bien Sparebank ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bien Sparebank ASA Registered veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,30 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,74 NOK je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 41,5 Millionen NOK – ein Minus von 52,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bien Sparebank ASA Registered 86,9 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 11,00 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 10,70 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 160,6 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 337,7 Millionen NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
