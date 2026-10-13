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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BigBearai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BigBearai veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,263 USD, gegenüber -0,820 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 145,8 Millionen USD im Vergleich zu 127,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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