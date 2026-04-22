Erste Schätzungen: BigCommerce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BigCommerce öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass BigCommerce für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent auf 83,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,432 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 353,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at