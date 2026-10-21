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WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BigCommerce legt Quartalsergebnis vor

BigCommerce wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 83,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,319 USD im Vergleich zu -0,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 339,5 Millionen USD, gegenüber 342,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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