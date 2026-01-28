BigCommerce Holdings Aktie

BigCommerce Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BigCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BigCommerce wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,069 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BigCommerce einen Umsatz von 87,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,264 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 343,3 Millionen USD, gegenüber 332,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

