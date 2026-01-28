BigCommerce Holdings Aktie
WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BigCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BigCommerce wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,069 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BigCommerce einen Umsatz von 87,0 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,264 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 343,3 Millionen USD, gegenüber 332,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BigCommerce Holdings Inc Registered Shs Series -1-
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: BigCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: BigCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: BigCommerce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)