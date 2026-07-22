BigCommerce Holdings Aktie
WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BigCommerce präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BigCommerce wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BigCommerce -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
BigCommerce soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 354,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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