Erste Schätzungen: BigCommerce präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BigCommerce wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BigCommerce -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

BigCommerce soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 354,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at