Bikaji Foods International Aktie
WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bikaji Foods International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bikaji Foods International stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,52 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bikaji Foods International ein EPS von 1,14 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,87 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,15 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,51 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,02 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 30,30 Milliarden INR, gegenüber 25,55 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bikaji Foods International Limited Registered Shs 144A Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bikaji Foods International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Bikaji Foods International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Bikaji Foods International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)