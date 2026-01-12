Erste Schätzungen: Bikaji Foods International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bikaji Foods International stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,52 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bikaji Foods International ein EPS von 1,14 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,87 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,51 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,02 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 30,30 Milliarden INR, gegenüber 25,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at