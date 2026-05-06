Bikaji Foods International Aktie

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WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023

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06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bikaji Foods International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bikaji Foods International lädt voraussichtlich am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass Bikaji Foods International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,96 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,14 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,38 INR, gegenüber 8,02 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 29,67 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,55 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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