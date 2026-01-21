Erste Schätzungen: Bilia Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bilia Registered A wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,65 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,10 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,90 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,76 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 7,19 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 41,12 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 39,15 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at