Bilia Ab Registered a Aktie
WKN DE: A2DS4F / ISIN: SE0009921588
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bilia Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bilia Registered A veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 2,03 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 SEK je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 9,89 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,94 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,35 SEK im Vergleich zu 8,22 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 41,21 Milliarden SEK, gegenüber 40,41 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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