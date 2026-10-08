Bilia Ab Registered a Aktie

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WKN DE: A2DS4F / ISIN: SE0009921588

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bilia Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilia Registered A wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,24 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,20 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bilia Registered A einen Umsatz von 9,72 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,76 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,22 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,48 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,41 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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