Erste Schätzungen: Bilia Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilia Registered A wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,24 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,20 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bilia Registered A einen Umsatz von 9,72 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,76 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,22 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,48 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,41 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at