Erste Schätzungen: Bilia Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bilia Registered A äußert sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 SEK gegenüber 2,08 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Bilia Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,88 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,47 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,22 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 41,24 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 40,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at