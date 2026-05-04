Erste Schätzungen: Bilibili gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bilibili lässt sich voraussichtlich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bilibili die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,16 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 7,49 Milliarden CNY für Bilibili, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 962,4 Millionen USD erzielt wurde.

31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,12 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,26 Milliarden CNY, gegenüber 4,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at