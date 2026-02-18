Bilibili Aktie

WKN DE: A2QRS0 / ISIN: KYG1098A1013

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bilibili legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilibili wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bilibili im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,98 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 HKD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent auf 8,97 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,36 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,29 HKD je Aktie, gegenüber -3,510 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 37 Analysten durchschnittlich auf 33,27 Milliarden HKD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 29,09 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Bilibili Inc Registered Shs -Z- Reg S

