Bilibili Aktie
WKN DE: A2JG7L / ISIN: US0900401060
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bilibili verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bilibili äußert sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bilibili 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,14 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
34 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,71 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 30,19 Milliarden CNY, gegenüber 3,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bilibili Inc (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bilibili verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Bilibili gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Bilibili stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Bilibili veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bilibili Inc (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Bilibili Inc (spons. ADRs)
|26,50
|1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.