Erste Schätzungen: Bilibili verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bilibili äußert sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bilibili 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,14 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

34 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,71 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 30,19 Milliarden CNY, gegenüber 3,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at