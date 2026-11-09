09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bilibili vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bilibili wird voraussichtlich am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,11 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,40 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bilibili für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,67 Milliarden HKD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,97 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 3,09 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,33 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,91 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net

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