Erste Schätzungen: Bilibili zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bilibili öffnet voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,32 HKD je Aktie gegenüber -0,020 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,51 Milliarden HKD – ein Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilibili 7,49 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,10 HKD, gegenüber 3,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 37 Analysten auf durchschnittlich 37,78 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,91 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at