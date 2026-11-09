Erste Schätzungen: Bilibili zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bilibili präsentiert in der voraussichtlich am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,81 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bilibili ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,27 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,82 CNY, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 33 Analysten durchschnittlich 32,78 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net