Erste Schätzungen: BILL stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BILL wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,560 USD je Aktie gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll BILL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 399,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 22 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,30 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD im Vergleich zu 0,230 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at