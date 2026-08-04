Erste Schätzungen: BILL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BILL wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,709 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,31 Prozent auf 430,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BILL noch 383,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber 0,230 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at