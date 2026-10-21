Erste Schätzungen: BILL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BILL wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,978 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BILL -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll BILL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 438,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,87 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at