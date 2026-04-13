Billerud ABshs Aktie
WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Billerud A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Billerud A lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,161 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,67 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,52 Milliarden SEK gegenüber 11,27 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,56 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,38 SEK, gegenüber 2,86 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 39,04 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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