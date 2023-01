Erste Schätzungen: Billerud A legt Quartalsergebnis vor

Billerud A präsentiert in der voraussichtlich am 27.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,66 SEK je Aktie gegenüber 2,24 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 79,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,69 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Billerud A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,00 Milliarden SEK aus.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,88 SEK, gegenüber 7,48 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 42,54 Milliarden SEK im Vergleich zu 26,21 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at