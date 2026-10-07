Billerud ABshs Aktie

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WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Billerud A legt Quartalsergebnis vor

Billerud A wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,644 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Billerud A -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,87 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,94 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,955 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,86 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 39,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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