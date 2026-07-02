Erste Schätzungen: Billerud A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Billerud A präsentiert voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,554 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,90 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,17 Milliarden SEK umgesetzt.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,591 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,86 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 39,30 Milliarden SEK, gegenüber 40,52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at