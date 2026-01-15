Billerud ABshs Aktie
WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Billerud A präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,913 SEK. Dies würde einer Verringerung von 71,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Billerud A 3,24 SEK je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,43 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Billerud A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,08 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,18 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,02 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 41,33 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,44 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Billerud ABshs
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Billerud A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Billerud A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Billerud ABshs
Aktien in diesem Artikel
|Billerud ABshs
|8,74
|0,11%