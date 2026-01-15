Erste Schätzungen: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Billerud A präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,913 SEK. Dies würde einer Verringerung von 71,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Billerud A 3,24 SEK je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,43 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Billerud A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,08 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,18 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,02 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 41,33 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,44 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at