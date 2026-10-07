BillerudKorsnas AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
ISIN: US09006V1061
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BillerudKorsnas Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BillerudKorsnas Un wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,132 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BillerudKorsnas Un -0,050 USD je Aktie verloren.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,193 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 4,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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