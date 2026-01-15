Erste Schätzungen: BillerudKorsnas Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BillerudKorsnas Un wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,205 USD. Dies würde einer Verringerung von 65,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BillerudKorsnas Un 0,600 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,06 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,709 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,44 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at