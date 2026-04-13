Erste Schätzungen: BillerudKorsnas Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BillerudKorsnas Un stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,057 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BillerudKorsnas Un in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,729 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at