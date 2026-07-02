BillerudKorsnas AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
ISIN: US09006V1061
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BillerudKorsnas Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BillerudKorsnas Un gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,142 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BillerudKorsnas Un für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,06 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,075 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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