BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BillionToOne A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BillionToOne A wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,183 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 64,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,979 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 456,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 305,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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