Erste Schätzungen: Bim Birlesik Magazalar präsentiert Quartalsergebnisse

Bim Birlesik Magazalar wird sich voraussichtlich am 10.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,55 TRY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 TRY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 62,25 Prozent auf 25,15 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel hatte Bim Birlesik Magazalar noch 15,50 Milliarden TRY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,53 TRY aus, während im Vorjahreszeitraum 4,83 TRY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 106,23 Milliarden TRY in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,53 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at