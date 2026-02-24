Erste Schätzungen: Bim Birlesik Magazalar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bim Birlesik Magazalar wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Bim Birlesik Magazalar für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,97 TRY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,94 TRY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,15 Milliarden TRY – das wäre ein Zuwachs von 23,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,11 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 33,60 TRY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 31,15 TRY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 711,39 Milliarden TRY, gegenüber 519,57 Milliarden TRY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

