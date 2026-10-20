Bio-Rad Laboratories Aktie
WKN: 865406 / ISIN: US0905722072
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bio-Rad Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bio-Rad Laboratories wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bio-Rad Laboratories -12,700 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,47 Prozent auf 650,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 653,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,85 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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