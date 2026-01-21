Erste Schätzungen: Bio-Techne informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bio-Techne stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,434 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 97,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 290,5 Millionen USD gegenüber 297,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,21 Prozent.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

