Erste Schätzungen: BioArctic Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BioArctic Registered B präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,507 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BioArctic Registered B noch -0,360 SEK je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 176,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 74,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,2 Millionen SEK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,40 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,000 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 257,4 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
