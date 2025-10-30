BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: BioArctic Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BioArctic Registered B stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,145 SEK gegenüber -0,220 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 79,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 137,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 76,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,85 SEK, gegenüber -2,000 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 257,4 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
