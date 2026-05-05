Erste Schätzungen: BioArctic Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BioArctic Registered B wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,300 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,55 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 185,3 Millionen SEK gegenüber 1,29 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 85,63 Prozent.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,827 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 11,55 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,05 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at