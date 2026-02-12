BioCryst Pharmaceuticals Aktie
WKN: 896047 / ISIN: US09058V1035
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BioCryst Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BioCryst Pharmaceuticals lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,048 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BioCryst Pharmaceuticals -0,130 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 151,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,141 USD, gegenüber -0,430 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 619,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 450,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
