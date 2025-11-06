Erste Schätzungen: Bioextrax Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bioextrax Registered lädt voraussichtlich am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,110 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 177,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 0,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen SEK umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,430 SEK, gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,1 Millionen SEK im Vergleich zu 0,5 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at