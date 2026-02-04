Bioextrax AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CVE1 / ISIN: SE0016276752
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bioextrax Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bioextrax Registered präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bioextrax Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bioextrax Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,0 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,3 Millionen SEK im Vergleich zu 0,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,210 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,1 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 0,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
