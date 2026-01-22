Erste Schätzungen: Biogen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Biogen gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,92 USD, gegenüber 11,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 9,82 Milliarden USD im Vergleich zu 9,27 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at