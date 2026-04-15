Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biogen äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 2,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,55 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,63 Milliarden USD, gegenüber 9,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Inc

mehr Nachrichten