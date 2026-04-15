Erste Schätzungen: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biogen äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 2,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,55 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,63 Milliarden USD, gegenüber 9,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at