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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Biogen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Biogen lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Biogen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,16 USD. Dies würde einer Verringerung von 27,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Biogen 4,33 USD je Aktie vermeldete.

26 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD gegenüber 2,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,12 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,87 USD im Vergleich zu 8,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 10,00 Milliarden USD, gegenüber 9,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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